Torino, Vlasic: “Crollati nel secondo tempo. Rigore? Sono io il primo tiratore"

Dopo il pesante 5-1 subito in casa contro il Como, Nikola Vlasic ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione del Torino, autore di un buon primo tempo ma travolto nella ripresa. Il numero 16 granata, autore del gol del momentaneo pareggio, ha riconosciuto gli errori della squadra e sottolineato il valore del ritorno da titolare di Duván Zapata.

Nikola, siete andati sotto, poi l’hai pareggiata tu, ma nel secondo tempo è arrivato il tracollo. Cosa non ha funzionato?

“Abbiamo fatto, secondo me, un buon primo tempo contro una squadra forte, che gioca bene la palla e ama il possesso. Nel secondo tempo, dopo il 2-1 per loro, abbiamo perso equilibrio e distanze, e poi siamo crollati. È stata una brutta partita per noi, soprattutto per come abbiamo finito. Dobbiamo reagire e ritrovare compattezza.”

C’è stata un’incomprensione sul rigore. Chi doveva tirarlo?

“Sì, ero io il primo rigorista, era scritto nello spogliatoio: io tiro per primo, l’altro per secondo. Ma lui voleva tirarlo. Io negli altri rigori avevo sempre segnato, quindi ho preso il pallone io. Non c’è nessun problema, sono cose che succedono in campo.”

È tornato titolare Duván Zapata. Quanto è importante per voi il suo rientro?

“È molto importante, perché è un giocatore straordinario e ha sempre fatto la differenza per noi. Quando lui è in campo, tutti abbiamo più fiducia. L’ho visto bene, specialmente nel primo tempo: ha tenuto tanti palloni e gli avversari avevano quasi paura di affrontarlo. Spero che continui così, può fare una grande stagione. È il nostro capitano, una presenza forte anche durante la settimana, sempre vicino a tutti nel gruppo.”