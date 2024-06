Ufficiale Inter Women, accordo triennale fino a giugno 2027 con la spagnola Ivana Andres

vedi letture

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Ivana Andrés. Il difensore spagnolo classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027.

La carriera e i successi della nuova calciatrice nerazzurra

Alzare per prima la Coppa del Mondo, coronare il sogno di una vita e diventare per sempre un’icona del proprio Paese. Questa è la storia di Ivana Andrés, nuovo difensore dell’Inter Women. Il suo è stato un percorso costruito grazie a radici salde e ali ambiziose. Lavoro, sacrificio e tenacia sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

Tutto inizia da un piccolo paesino spagnolo della comunità Valenciana, Aielo de Malferit, dove è nata e cresciuta. Una comunità di 4 mila anime in cui la sua innata leadership ha trovato terreno fertile e dove ha iniziato a tirare i primi calci. Il suo sogno di diventare calciatrice è stato fin da subito il leit motiv della sua vita.

Dopo aver giocato nella squadra di Aielo de Malferit, nel 2009, a 15 anni diventa una calciatrice del Valencia. Sono anni di crescita personale e professionale, di ambizioni crescenti e sogni illimitati. Resterà nove stagioni in cui totalizza 247 presenze mettendo a segno sette reti. Nella stagione 2018-19 passa al Levante in cui giocherà per due anni prima di firmare con il Real Madrid. Con le Merengues si consacra definitivamente, diventando il capitano e dimostrando tutta la sua leadership. In 4 stagioni a Madrid con 137 presenze e 3 reti diventa uno dei perni imprescindibili.

Il 2023 è l’anno migliore della sua carriera: la nazionale spagnola diventa campione del mondo per la prima volta nella sua storia e Ivana da capitana alza al cielo la coppa, mandando in estasi tutto il popolo spagnolo. È un traguardo incredibile, arrivato dopo tanti anni di gavetta con la maglia della Spagna che ha vestito per la prima volta nel 2015. Calciatrice carismatica e vincente, Ivana Andrés è pronta a portare tutta la sua esperienza anche all'Inter: la sua avventura nerazzurra è appena iniziata.