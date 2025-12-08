Serie B, Avellino-Venezia: sfida tra Biancolino e Stroppa al Partenio

La Serie B torna in campo e nel corso della 15ª giornata si affronteranno, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, Avellino e Venezia. Fischio d’inizio fissato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, alle ore 15:00.

I padroni di casa, guidati da Raffaele Biancolino, occupano attualmente il centro della classifica di Serie B e stanno sorprendendo, a 8 anni di distanza dall'ultima stagione nella serie cadetta. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria esterna allo Stadio Druso contro il Südtirol, firmata dalla rete di Tommaso Biasci, miglior realizzatore della squadra fin qui.

Dall’altra parte arriva il Venezia di Giovanni Stroppa, uscito sconfitto da San Siro nel proibitivo match contro l’Inter nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia, ma in un buon momento di forma in campionato: i Lagunari gravitano nella zona playoff della classifica e arrivano da 3 vittorie consecutive, l’ultima al Penzo contro il Mantova, con gol di Hainaut e doppietta di Adorante.

Le due squadre non si affrontano in gare ufficiali dalla stagione in Serie B 2017/2018: all’andata ad Avellino il match terminò 1-1, al ritorno al Penzo fu il Venezia di Filippo Inzaghi a vincere per 3-1 contro gli Irpini, allora allenati da Walter Novellino, con le reti di Litteri, Domizzi e Gianmarco Zigoni.

A dirigere il match ci sarà Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo. I suoi assistenti saranno Laudato e Regattieri, il IV uomo designato è Arena. Al VAR on-site allo stadio Partenio ci sarà la coppia formata da Baroni e Prenna.

COME ARRIVA L’AVELLINO - Biancolino rinuncerà a Roberto Insigne, out per una lesione muscolare, ma avrà a sua disposizione Cagnano, Manzi e Panico. Tra i pali c’è Daffara, in difesa Enrici, Simic e Fontanarosa. Sulle corsie laterali Missori e Cancellotti, in mediana la coppia formata da Palmiero e Sounas. In avanti, Palumbo agirà a supporto di Biasci e Tutino.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Stroppa ritrova El Haddad, ma perde Sverko in difesa e Bohinen a centrocampo. 3-5-2 in vista, con Stankovic in porta, Schingtienne, Svoboda e Korac nel terzetto difensivo. Hainaut e Bjarkason sulle fasce, Perez, Busio e Doumbia favoriti dal 1’ in mezzo al campo. La coppia titolare in pole per l’attacco è quella formata da Yeboah e Fila.