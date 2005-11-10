Suwarso per la seconda volta ha seminato indizi sul successore di Fabregas

Chi prenderà il posto di Cesc Fabregas a Como quando l'allenatore spagnolo considererà conclusa la sua avventura in riva al Lago? Da mesi il tema è di grande attualità e a più riprese ai dirigenti lariani è stato chiesto di far chiarezza sul tema. Una certezza: la scelta del successore del manager catalano dovrà esser suggerita dallo stesso Fabregas. "In futuro andrà in una big europea, ma prima sceglierà il suo successore qui", diceva lo scorso marzo un Suwarso che, per la verità, insieme a una proprietà solidissima e molto facoltosa in questi anni sta facendo di tutto per posticipare il più possibile il giorno del cambio di allenatore. Ma cosa succederà quel giorno?

Le parole di Suwarso su Aquilani

Proprio in questo filone si inserisce la domanda fatta a Fabregas meno di due settimane fa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Aquilani tuo successore? Io non ho mai pensato di andare via - la sua risposta -. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine, ma non l’ho mai fatto. Per questo non ti so dire. Posso sicuramente spendere parole positive: è un tipo di gioco molto simile per idee. Adesso mi fai riflettere su questo. Auguro comunque tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà". Sono parole che arrivano dopo quelle di Suwarso su Aquilani: "Un allenatore che propone un calcio attraente, partite eccitanti", disse meno di due mesi fa. Frasi a cui il manager romano ha risposto poi qualche giorno più tardi con sentiti ringraziamenti.

E poi quelle sul... Frosinone

Un altro indizio arriva in queste ore. Nel corso dell'intervista rilasciata oggi alla 'Provincia di Como', Suwarso s'è lasciato scappare un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi più attenti: "La notte della vittoria col Manchester United è quella che mi ha emozionato di più, ma devo aggiungere una cosa. Mi ha colpito molto anche la partita contro il Frosinone, ho visto una squadra che ha giocato un calcio pazzesco e mi piace quando vedi qualcosa di bello. Adesso lo seguo molto, mi piace vedere le sue partite". Le gare di una squadra allenata da Massimiliano Alvini, per certi versi l'esatto opposto di Cesc Fabregas ma anche due allenatori che condividono la voglia di proporre sempre e comunque un calcio propositivo.

Detto ora che chissà quando Fabregas lascerà il Como, se sarà a giugno oppure tra dieci anni, le parole di Suwarso fanno comunque trapelare un chiaro apprezzamento per un allenatore diverso dallo spagnolo. Era accaduto per Aquilani, stavolta è toccato ad Alvini.