Sassuolo, stagione maledetta per Boloca: ancora problemi al ginocchio, ieri l'operazione

Continua la difficilissima stagione di Daniel Boloca, che nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento ginocchio sinistro. Questo il comunicato del Sassuolo: "Nella giornata di ieri il calciatore Daniel Boloca si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale e PRP del ginocchio sinistro. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo".

Il giocatore di Chieri ha giocato novanta minuti nella prima sfida stagionale contro il Napoli, altri 45 nel ko del Sassuolo a Cremona, seconda giornata, e poi non si è più visto. Quattro panchine e poi il ko al ginocchio che lo ha costretto ai box fino alla 24 giornata, quindi fino all'8 febbraio, quando è tornato in panchina nella gara contro l'Inter. Evidentemente i problemi non erano risolti, perché con l'Udinese è finito nuovamente fuori dai convocato e ora è stato operato. Una stagione davvero da dimenticare per il centrocampista ex Frosinone, che l'anno passato era stato tra i grandi protagonisti della stagione della promozione in Serie A.