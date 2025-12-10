La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"

Il netto successo per 5-0 in casa del St. Polten di ieri sera ha permesso alla Juventus di essere certa del passaggio del turno in Women's Champions League con la possibilità di arrivare fra le prime quattro della fase campionato e dunque volare direttamente ai quarti di finale. Tutto in questo caso dipenderà dall'ultima sfida contro il Manchester United che si giocherà all'Allianz Stadium, la casa della formazione maschile che aprirà dunque le porte alle ragazze.

Nel post gara il tecnico Massimiliano Canzi ha commentato così il risultato ottenuto e il pass per la prossima fase: "Sono felice della prestazione perché non era facile, il risultato racconta una partita diversa da quella che è stata: era complicata e siamo stati bravi noi a renderla agevole sin dal primo minuto. Ho spiegato alle ragazze a fine primo tempo che dovevamo provare a essere più concrete possibile perché la differenza reti ha un peso e quindi dovevamo spingere per 90 minuti. - prosegue Canzi come si legge sul sito del club bianconero - Sono così fortunato ad allenare giocatrici come Girelli che mettono sempre la squadra al primo posto rispetto all’aspetto personale,quei gol e quelle giocate nascono anche da questa predisposizione, oltre che dal lavoro fatto in allenamento".

Poi uno sguardo al prossimo incontro europeo: "Contro lo United faremo il massimo e sappiamo che ci giochiamo una grande opportunità, ho visto una squadra disposta al sacrificio, a correre indietro quando necessario. Fino a domani festeggeremo quest’ottimo risultato, ma poi sappiamo di doverci concentrare sui prossimi appuntamenti che ci aspettano".