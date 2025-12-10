Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"

Claudia Marrone
Oggi alle 19:04Serie C
Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Dg dell'Arzignano Matteo Togni, che ha fatto il punto della situazione per quel che concerne i gialloblù: "Siamo oramai al quarto anno in cui consolidiamo la nostra permanenza nel professionismo, e questo è indubbiamente l'obiettivo che ci poniamo di anno in anno. Cerchiamo chiaramente di fare anche degli step di crescita che ci possano ulteriormente consolidare e allo stesso tempo dare costante nuova linfa vitale per il nostro percorso".

Uno dei vostri motti è sempre stato la cultura del lavoro. Con Di Donato è forse stato più accentuato il tutto, rispetto al prima?
"Con Giuseppe Bianchini abbiamo condiviso un percorso ricco di soddisfazioni: è un amico della società, una persona squisita, un professionista eccezionale. È ovvio poi che quando si matura una scelta bisogna guardare avanti. Ma la cultura del lavoro non è mancata, e i paragoni non hanno senso. I momenti di difficoltà son stati evidenti, ma ora guardiamo con fiducia al futuro, perché stiamo ritrovando anche una certa positività, una propositività che è molto importante, perché deve ricollegarsi con la famosa cultura del lavoro che abbiamo sempre evocato e che rispecchia anche la nostra territorialità".

La classifica del Girone A è cortissima, il prossimo impegno peraltro contro la Pro Patria, quindi uno scontro anche dalla posta in palio elevata per la zona di classifica di entrambe le squadre. Che cosa si aspetta non solo dalla prossima partita ma dal proseguo della stagione?
"La storia ci insegna che si può aspettare di tutto, perché i valori sono abbastanza livellati e subentrano poi una serie di componenti e di periodi di forma che vanno a determinare l'andamento della classifica in corso d'opera. Però non sono solito fare analisi sulle altre società, guardo ovviamente la nostra e in questo momento sono anche abbastanza fiducioso perché vediamo al nostro interno una ritrovata voglia di lavorare, una ritrovata fiducia e serenità nel percorso, un ritrovato entusiasmo: siamo contenti di come abbiamo ripreso il nostro cammino anche in termini di risultati. Potevamo avere magari qualche punto in più come qualche punto in meno, ma poi penso che alla fine di ogni stagione gli episodi si compensino tra positivi e negativi. Quindi bisogna proseguire nel lavoro e andare dritti verso ciò che è il nostro obiettivo stagionale, provare a mantenere la categoria. Siamo contenti per il momento di come abbiamo saputo reagire anche al momento di difficoltà e confidiamo anche di fare una buona prova nel prossimo scontro diretto con la Pro Patria che per noi, come per loro, sarà importantissimo".

