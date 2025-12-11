TMW Ferrari: "Ghedjemis nel mirino dall'estero, ma il Frosinone è primo e non lo cede"

Fabrizio Ferrari, noto procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi assistiti protagonisti del campionato di Serie B attraverso le colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu':

Ghedjemis a Frosinone è uno dei protagonisti.

“In questo momento è chiaramente tra i top tre della B. C’è grande attenzione dall’Italia e dall’estero. Mi aspetto un gennaio frizzante che però non determinerà una cessione anche perché il Frosinone è primo in campionato".

I fratelli Oyono?

“Stanno facendo bene entrambi. Anthony adesso sta tornando al livello dei primi mesi. Faranno sempre meglio".

Una delle rivelazioni della B è Tiritiello...

“Sono contento che sia una delle sorprese del campionato. Credo che aver portato l’Entella in B lo cataloghi come un calciatore di alto livello.

Come difensore centrale in una difesa a tre si è ritagliato un ruolo importante”.

Demba Thiam è primo con il Monza.

“Sta facendo una stagione molto concreta. Quando sei a parametro zero proveniente da un fallimento di un club non è mai facile prendere una direzione. La scelta si è rivelata vincente. E Demba sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere”.

Cotali a Modena è in scadenza.

“Credo che, anche in accordo con il Modena, proveremo a trovare una soluzione già per gennaio. Il ragazzo è in scadenza e dobbiamo lavorare in funzione del futuro”.