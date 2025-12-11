Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Catanzaro, altra tegola per Federico Di Francesco: nuovo stop di un mese

Luca Bargellini
Oggi alle 09:49
Luca Bargellini

Non c'è pace per Federico Di Francesco. L'esterno del Catanzaro, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport dovrà fermarsi per poco meno di un mese a causa di una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della gamba destra.

Di Francesco era rientrato in gruppo appena tre settimane fa dopo un lungo periodo di assenza: 40 giorni di stop per un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Il suo recupero sembrava finalmente completato, ma il nuovo infortunio muscolare rimanda ancora il suo pieno inserimento negli schemi di Alberto Aquilani.

