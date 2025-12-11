Catanzaro, altra tegola per Federico Di Francesco: nuovo stop di un mese
Non c'è pace per Federico Di Francesco. L'esterno del Catanzaro, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport dovrà fermarsi per poco meno di un mese a causa di una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della gamba destra.
Di Francesco era rientrato in gruppo appena tre settimane fa dopo un lungo periodo di assenza: 40 giorni di stop per un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Il suo recupero sembrava finalmente completato, ma il nuovo infortunio muscolare rimanda ancora il suo pieno inserimento negli schemi di Alberto Aquilani.
