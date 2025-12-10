Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"

La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Sapevamo che era importante vincere anche per quanto di buono abbiamo fatto finora nella fase campionato. Abbiamo fatto bene sin dal primo minuto, sono felice per la doppietta e potevo segnare anche il terzo nel finale”. L’attaccante della Juventus Cristiana Girelli parla così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 5-0 sul St. Polten che ha permesso alle bianconere di essere certe del passaggio alla fase successiva, e rimanere in corsa anche per i primi quattro posti che permettono l’accesso diretto ai quarti di finale, di Women’s Champions League.

“Sul quarto e quinto gol ho fatto la finta e lasciato scorrere il pallone perché conosco le mie compagne, - prosegue la 10 bianconera - per me era complicato tirare in porta e sono felice che sia Pinto e Krumbiegel siano riuscite a trovare la via del gol: sono felice quando segno io, ma anche quando a trovare la via della rete sono le altre”.

Spazio infine al cammino complessivo in Europa con qualche rammarico, ma anche la voglia di giocarsela nello scontro diretto contro il Manchester United all’Allianz Stadium: “Contro Bayern Monaco e Lione abbiamo perso punti che forse avremmo meritato di avere, quindi i 10 punti in classifica ci stanno anche stretti per quanto dimostrato finora in Europa. - conclude Girelli - Contro il Manchester United sarà dura, ma giochiamo nel nostro stadio, speriamo ci sia tanto pubblico a sostenerci e a darci la carica. Vedremo come andrà”.

