Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 23:06Serie A
Lorenzo Di Benedetto

JUVENTUS (a cura di Lorenzo Di Benedetto)

Di Gregorio 6,5 - Se la Juventus chiude il primo tempo sullo 0-0 lo deve al suo portiere che in almeno tre occasioni ha salvato il risultato. Nella ripresa normale amministrazione, perché il Pafos non c'è più.

Kalulu 6 - Prestazione ordinata del centrale juventino, tra i migliori della retroguardia nel primo tempo e abile ad adattarsi alla difesa a 4 nella ripresa.

Kelly 5,5 - Meglio in avanti che dietro e questo la dice lunga. Nei primi 45 minuti va spesso in sofferenza, meglio nel secondo tempo ma anche e soprattutto grazie al fatto che il Pafos è calato vistosamente.

Koopmeiners 5 - Primo tempo da incubo per l'ex Atalanta. Per quanto tempo dovremo vederlo ancora tra i tre di difesa? Spalletti si ricorda che l'olandese era un giocatore da doppia doppia tra gol e assist? Nella ripresa torna, appunto, a centrocampo, senza però incidere più di tanto.

McKennie 7 - Subito preso di infilata sulla corsia destra, ma la sua partita è un lento crescendo, fino all'azione che sblocca la partita. Gol da centravanti vero, per uno che in quel momento era il terzino destro della Juventus. Grazie alla sua magia in pieno stile Harry Potter Spalletti può tornare a sorridere.

Miretti 6,5 - Probabilmente il migliore nella mediana della Juve. Va bene sia quando gioca al fianco di Locatelli che nella ripresa, quando Spalletti lo sposta più avanti. In questa Juventus ci sarà spazio anche per lui, e non poco.
Dal 74' Thuram sv.

Locatelli 6 - Partita di sacrificio, specialmente nel primo tempo. Nelle ripresa rimedia subito un cartellino giallo che "costringe" Spalletti a pensare alla sostituzione, che effettua dopo un quarto d'ora del secondo tempo.
Dal 60' Openda 6 - Entra in campo e la partita cambia. Per merito suo? Forse no, ma resta il fatto che il suo ingresso ha dato slancio ai bianconeri.

Cambiaso 6,5 - Tecnica e dinamismo al servizio della squadra. Da una sua intuizione nasce la rete del vantaggio della Juventus, con il guizzo prima e il passaggio decisivo a McKennie poi.

Zhegrova 5,5 - Non è al top della condizione e si vede. Può certamente incidere di più entrando nella ripresa e adesso lo sa anche Spalletti.
Dal 46' Conceicao 6,5 - Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio dopo la gara di stasera avrà certamente le idee più chiare. Il figlio d'arte di casa Juventus è perfetto per entrare a gara in corso, e si è visto anche stasera.

Yildiz 7 - Altra prestazione più che positiva per il turco. Nel primo tempo è l'unico a creare pericoli, nella ripresa serve l'assist decisivo a David per il gol della sicurezza. La sua crescita continua e appare inarrestabile.
Dall'84' Cabal sv.

David 6,5 - Spalletti gli concede l'occasione di giocare dall'inizio ma il gol che si mangia nel primo tempo è tutto tranne che un ringraziamento per il proprio allenatore. Poi nel secondo tempo, quando lo stesso tecnico aveva già deciso di cambiarlo mette a segno il gol del 2-0. Un riscatto personale e una speranza per la Juventus. Che si sia definitivamente sbloccato?
Dal 74' Adzic sv.

Spalletti 6,5 - Il voto è una media perfetta tra l'insufficienza che avrebbe meritato per le scelte fatte nel primo tempo e la valutazione super per come è riuscito a cambiare la partita con le sue mosse. Finalmente ha messo in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 e la serata di stasera può rappresentare la svolta per la Juventus.

PAFOS (a cura di Paolo Lora Lamia)

Michael 6 - Graziato in un paio di occasioni da Koopmeiners e David nella prima parte di gara, compie un paio di ottime parate ma poi deve arrendersi dinnanzi alle due decisive stoccate avversarie.

Luckassen 6 - Oltre a fare il suo dovere nella sua area, sa essere insidioso in quella avversaria sui calci piazzati. Mantiene un buon livello per tutti i 90 minuti.

David Luiz 6 - Ha qualità da campione lo fa vedere fin dai primi minuti, ribaltando l'azione con lanci sopraffini. Anche sul suo compito prettamente difensivo se la cava al meglio, soprattutto nei primi 45 minuti.

Goldar 5 - Il capitano della squadra ospite vive una serata dai due volti. Dopo un primo tempo da leader, nel secondo crolla clamorosamente non risultando roccioso su entrambe le reti della Juve.
Dal 78' Pileas sv.

Bruno 5,5 - Dei due esterni ciprioti è quello più guardingo, avendo più di una difficoltà contro la crescente intraprendenza di Cambiaso e Yildiz.

Sunjic 6 - Prova di discreta sostanza da parte del centrocampista, costretto a spendere il giallo poco prima dell'intervallo pur di fermare Yildiz ma per questo non meno deciso poi negli interventi.

Pepe 5,5 - Insieme a Sunjic forma un tandem che regge l'urto bianconero per poco più di un tempo. Non da ricordare il suo posizionamento nell'azione dello 1-0.

Correia 6 - Una vera e propria scheggia impazzita in avvio: quando viene innescata, crea il panico sul settore di sinistra. Con l'ingresso di Conceicao, invece, viene chiamato ad un lavoro di sacrificio in cui di certo non eccelle. Dall'89' Langa sv.

Orsic 5,5 - Più opaco rispetto ad altri compagni. Quando il Pafos si fa vedere dalle parti di Di Gregorio, difficilmente è tra i protagonisti. Dal 78' Jajà sv.

Dragomir 5,5 - Il numero 30 va a sprazzi, dando il meglio nella seconda parte del primo tempo quando sfiora anche il gol. Nel complesso, però, prova al di sotto della sufficienza.
Dal 78' Bassouamina sv.

Anderson 6,5 - Generoso e pericoloso, ovvero le caratteristiche che si richiedono ad un centravanti. Sono sue le migliori occasioni del Pafos nel primo tempo e, quando serve, arretra anche fino alla sua area pur di dare una mano.
Dal 62' Quina 5,5 - Un'occasione nel finale e poco altro. Non un ingresso particolarmente degno di nota.

Juan Carlos Carcedo 6 - Rende le cose complicate alla Juve per più di un tempo, schierando una squadra ordinata in difesa e pericolosa nelle ripartenze. Alla lunga, però viene fuori la qualità della squadra di Spalletti. I ciprioti, comunque, hanno le carte in regola per centrare i playoff.

