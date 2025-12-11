TMW
Atalanta, lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale per Bellanova: i tempi di recupero
Tegola importante in casa Atalanta relativa alle condizioni fisiche di Raoul Bellanova, uscito nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Chelsea di martedì scorso. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'esterno nerazzurro hanno infatti evidenziato lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro, con il calciatore che dovrà dunque fermarsi e non sarà a disposizione per le prossime partite.
Secondo le prime indiscrezioni Bellanova dovrebbe rimanere ai box per 4/5 settimane, un problema in più per Raffaele Palladino che dovrà rilanciare Nicola Zalewski, visto che nelle ultime uscite è stato poco utilizzato.
