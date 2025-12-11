Virtus Entella, lungo digiuno del reparto avanzato: attaccanti senza gol dal derby con la Samp

Tornerà in campo domenica la Virtus Entella, che se la vedrà con la Carrarese in occasione della sfida valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B; una sfida che mette in palio punti pesanti, per la classifica di entrambe le formazioni, ma che per la formazione ligure deve sfatare un tabù, quello legato ai gol degli attaccanti.

Come infatti evidenzia Il Secolo XIX-Levante, da circa due mesi - dalla partita vinta contro la Sampdoria a Chiavari lo scorso 17 ottobre - gli attaccanti biancocelesti non vanno a rete, e questo rappresenta una sorta di record negativo. "Quasi due mesi, sette partite e seicentottantasette minuti (recuperi esclusi) di gioco, oltre undici ore" senza gol del reparto avanzato, il dato riportato dal citato quotidiano, che ricorda anche l'ultimo attaccante in gol, Alessandro Debenedetti; poi il buio, e una rete annullata dal VAR contro lo Spezia a Bernat Guiu.

Non è quindi un caso che il miglior marcato della Virtus Entella sia Andrea Tiritiello, che di ruolo fa però il difensore.

Vedremo quindi domenica se arriverà la tanto attesa svolta per l'attacco dei Diavoli Neri, anche se poi l'aspetto principale è quello di portare a casa punti vitali, a prescindere da chi vada a rete.