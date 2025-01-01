Ravenna, Braida: "Fare come Galliani col Monza? Un passo alla volta..."

Intervistato da Tuttosport per parlare della sua lunga avventura al Milan, Ariedo Braida, ex ds del Diavolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Ravenna, ambizioso club di Serie C del quale è vicepresidente:

"Ultimamente sono distratto dal Ravenna. Più che sul calcio internazionale mi sto focalizzando sulla Serie C. Lunedì ci aspetta una trasferta temibile contro la Vis Pesaro, che è un’ottima squadra molto ben costruita da un giovane direttore come Michele Menga. Siamo primi e stiamo facendo benino, ma l’Arezzo è molto forte e ha una partita in meno; perciò è come se fossimo pari. Il campionato è lungo.

Giù la maschera: non è che vuole imitare quanto fatto da Galliani col Monza e portare il Ravenna in Serie A?

"(Sorride, ndr). Abbiamo una proprietà importante e un presidente ambizioso come Ignazio Cipriani, ma bisogna fare un passo alla volta. Siamo appena arrivati in C e dobbiamo strutturarci. L’entusiasmo però non ci manca".