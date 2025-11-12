L'Arsenal fa il pieno di pubblico anche al femminile: le 10 gare più viste sono tutte all'Emirates

L’Emirates Stadium di Londra fa il pienone anche al femminile. Nell’ultima giornata di Women’s Super League infatti l’impianto di proprietà dell’Arsenal, in occasione del derby contro il Chelsea, ha fatto registrare ben 56.537 spettatori diventando così la quinta gara con maggiore affluenza nella storia del massimo campionato inglese. Un dato che rafforza ancora di più il ruolo guida delle Gunners nel calcio femminile britannico. Con questa gara infatti tutta la top ten dei match con più spettatori della WSL è composta da incontri dell’Arsenal giocati all’Emirates, che dal 2022 è aperto alle gare delle Women e da quest’anno è la casa principale della formazione.

Il record appartiene alla sfida contro il Manchester United del febbraio 2024 quando furono oltre 60 mila i presenti seguita a un’incollatura dal derby con il Tottenham dello stesso anno e poi da un’altra stracittadina come quella contro il Chelsea del 2023. Questa la top ten completa:

1. Arsenal-Manchester United, 17 febbraio 2024: 60.160 spettatori

2. Arsenal-Tottenham, 3 marzo 2024: 60.050

3. Arsenal-Chelsea, 10 dicembre 2023: 59.042

4. Arsenal-Tottenham, 16 febbraio 2025: 56.784

5. Arsenal-Chelsea, 8 novembre 2025: 56.537

6. Arsenal-Liverpool, 1° ottobre 2023: 54.115

7. Arsenal-Tottenham, 24 settembre 2022: 47.367

8. Arsenal-Chelsea, 15 gennaio 2023: 46.881

9. Arsenal-Manchester United, 10 maggio 2025: 46.603

10. Arsenal-Chelsea, 12 ottobre 2024: 45.860

A rafforzare il ruolo dell’Arsenal c’è anche un altro dato, come riportato da L Football, fra i cinquanta incontro con maggiore affluenza del campionato inglese infatti quasi la metà vedono la presenza dell’Arsenal: ben 21 partite (il 42% del totale) con il Chelsea secondo fermo ad appena 10. Questa la classifica completa:

Arsenal: 21

Chelsea: 10

Manchester United: 6

Liverpool: 5

Manchester City: 4

Tottenham: 4

West Ham: 1

Everton: 1