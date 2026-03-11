Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich
Dopo un percorso netto nella fase campionato, l'Arsenal si dimostra "umana". La squadra di Mikel Arteta per la prima volta in questa Champions League va sotto nel punteggio. Dopo un primo tempo con pochi sussulti, eccezion fatta per la traversa di Martinelli, il Bayer Leverkusen è passato in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Robert Andrich stacca più in alto di tutti sul secondo palo e colpisce di testa mettendo alle spalle di Raya.
