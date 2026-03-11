Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Havertz gioca un brutto scherzo al suo passato: Andrich non basta, 1-1 fra Bayer e Arsenal

Havertz gioca un brutto scherzo al suo passato: Andrich non basta, 1-1 fra Bayer e ArsenalTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 20:37Serie A
Andrea Piras

Finisce 1-1 il primo atto dell'ottavo di finale fra Bayer Leverkusen e Arsenal. Alla BayArena apre le marcature ad inizio ripresa Andrich ma a quattro dalla fine un rigore, quantomeno dubbio, realizzato da Havertz ha pareggiato i conti.

Le scelte dei tecnici
Kasper Hjulmand lascia in panchina Patrik Schick e schiera al centro dell’attacco Kofane supportato da Maza e Terrier. Nel 3-4-2-1 della formazione tedesca ci sono Palacios e Garcia in cabina di regia con Poku e Grimaldo sulle corsie laterali. In difesa davanti a Blaswich giocano Quansah, Andrich e Tapsoba. Risponde Mikel Arteta con il 4-2-3-1 con Gyokeres al centro dell’attacco supportato da Saka, Eye e Martinelli. In difesa a protezione della porta di Raya ci sono Timber a destra e Hicapié a sinistra mentre Saliba mentre Gabriel Magalhaes completano il reparto. A centrocampo infine spazio a Rice e Zubimendi.

Traversa di Martinelli
Ci prova timidamente la formazione padrona di casa con Kofane ma la sua conclusione termina fra le braccia di Raya. I Gunners fanno girare il pallone, forse troppo lentamente, mentre i rossoneri tedeschi appena hanno un pertugio provano a rendersi pericolosi come al quarto d’ora quando Kofane scarica all’indietro per Tapsoba che non inquadra lo specchio della porta. Al 20’ si scuote l’Arsenal con Gyokeres che apre sulla sinistra per Martinelli, l’esterno calcia con potenza ma il pallone sbatte sulla traversa. Al 24’ Hincapié calcia dall’interno dell’area di rigore ma la sua conclusione è troppo centrale e Blaswich blocca.

Botta e risposta
La ripresa si apre con il vantaggio del Bayer: sugli sviluppi di un corner, Andrich stacca più in alto di tutti sul secondo palo e di testa supera Raya. L’Arsenal prova a reagire con Gyokeres che cerca lo spunto in area di rigore ma viene chiuso dalla retroguardia di casa. Ancora rossoneri pericolosi con Andrich ma questa volta il capitano della formazione tedesca non trova nessun compagno di squadra. Il team di Arteta prosegue nel suo giro palla alla ricerca di varchi per andare a colpire ma la squadra di Hjulmand si difende con ordine. L’occasione d’oro per i londinesi arriva a sei dalla fine con un cross di Martinelli per Timber che però conclude alto sopra la traversa. A quattro dalla fine Tillman va in scivolata con Madueke che cade in area. Il direttore di gara assegna la massima punizione con l’ex Havertz che si presenta dal dischetto, segna e non esulta.

Articoli correlati
Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich... Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich
Una traversa e poco altro a Leverkusen: Bayer e Arsenal vanno al riposo sullo 0-0... Una traversa e poco altro a Leverkusen: Bayer e Arsenal vanno al riposo sullo 0-0
Bayer-Arsenal, le formazioni ufficiali: Schick parte dalla panchina, Gyokeres dal... Bayer-Arsenal, le formazioni ufficiali: Schick parte dalla panchina, Gyokeres dal 1'
Altre notizie Serie A
Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio... Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio
Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"... Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top... Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'... La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1... Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi... Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa... Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al... Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al tappeto
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
4 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
Immagine top news n.1 Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"
Immagine top news n.3 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine top news n.4 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.5 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.6 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.7 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Immagine news Serie A n.5 Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Immagine news Serie A n.6 Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, testa al Venezia con un occhio all'infermeria. Ma torna in gruppo Conti
Immagine news Serie B n.2 Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.3 Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"
Immagine news Serie B n.5 Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.6 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.2 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.6 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?