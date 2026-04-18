Milan, ieri pranzo a Milanello fra Allegri e Furlani: obiettivo Champions ma anche futuro

Un pranzo per programmare il futuro. Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani a tavola insieme. Il tecnico del Milan e l’amministratore delegato si sono incontrati ieri a Milanello dopo l’allenamento mattutino all’antivigilia della sfida di Verona. La squadra infatti sta preparando il match del “Bentegodi” contro l’Hellas di Paolo Sammarco. Una gara da portare a casa se si vuole dare l’allungo decisivo per conquistare un posto nella prossima Champions League ma soprattutto se si vuole dimenticare le ultime due sconfitte consecutive che hanno minato alcune certezze.

Ed è quello il primo obiettivo. Remare tutti nella stessa direzione per riportare il Diavolo nella competizione che l’ha visto trionfare tante volte in passato. E per dare questo l’obiettivo è fare quadrato, sostenere il gruppo e spingerlo verso i primi quattro posti della classifica. Adesso il Como dista cinque punti e la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha consegnato un match ball importante al team di Allegri.

E poi c’è il futuro. Che, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club vuole scrivere con il suo allenatore. L’obiettivo della società di via Aldo Rossi, testimoniato anche dal pranzo con il tecnico, è di coinvolgere di più Allegri nelle scelte di mercato per allestire una squadra competitiva che possa comunque crescere stagione dopo stagione. Insieme al suo allenatore.