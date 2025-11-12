La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Continuano le gare della Champions League femminile, stasera si torna in campo per la terza giornata della fase campionato. Dopo il ko di ieri della Roma, tocca alla Juventus difendere i colori dell'Italia in Europa. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Lione-Wolfsburg 3-1
Real Madrid-Paris FC 0-1
St. Polten-Chelsea 0-6
Mercoledì 12 novembre
Ore 18:45
Barcellona-OH Leuven
Bayern Monaco-Arsenal
Ore 21:00
Atletico Madrid-Juventus
Benfica-Twente
Manchester United-Paris Saint-Germain
Classifica:
Lione 9*
Chelsea 7*
Real Madrid 7
Barcellona 6
Wolfsburg 6*
Manchester United 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Juventus 3
Valerenga 3*
Bayern Monaco 3
Paris FC 2*
Twente 1
Benfica 0
Paris Saint-Germain 0
Roma 0*
St. Polten 0*
*una partita in più
