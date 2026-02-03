Il lunedì nero del non-centravanti del Milan: salta l'arrivo in Serie A di Mateta

Alla fine è naufragata la pista di calciomercato che stava portando Jean-Philippe Mateta in Serie A e un nuovo centravanti a disposizione di Max Allegri nel Milan. Erano i rossoneri la destinazione più papabile per il classe '97, che era stato approcciato nelle scorse settimane anche dalla Juventus.

L'operazione per il trasferimento di Mateta al Milan sembrava ormai definita e portata in fondo. Già però dal racconto della domenica era emerso qualche problema e la necessità della società rossonera di dotarsi di una nuova valutazione medica, con il problema individuato nel ginocchio dell'attaccante francese. E i nuovi test ai quali è stato sottoposto il giocatore, hanno evidenziato difetti al ginocchio che rischiano di portare a un intervento chirurgico e a un nuovo, lungo stop.

L’accordo con il Crystal Palace per Mateta era già stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro, ma il trasferimento è clamorosamente saltato a causa dell'esito dei test medici, che ha convinto i rossoneri a bloccare tutto. E il Milan non si è spostato su altri profili, preferendo rimanere con gli uomini attualmente a disposizioni. Tra i quali Christopher Nkunku, che ha sentito il bisogno di postare una sua foto mentre sorride indossando la casacca del Milan.