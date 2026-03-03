Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal percepisce un bonus a ogni gol su palla inattiva

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40
Pierpaolo Matrone

A Londra i calci piazzati non sono solo una soluzione tattica, ma una vera e propria risorsa strategica. E anche economica. All’Arsenal, infatti, il collaboratore di Mikel Arteta che cura i piazzati, Nicolas Jover, percepisce un bonus ogni volta che la squadra va a segno su palla inattiva: un incentivo legato direttamente alla produttività offensiva.

I numeri raccontano l’impatto del lavoro del tecnico francese. In questa stagione i Gunners hanno realizzato 32 gol su sviluppi da fermo (rigori esclusi) in tutte le competizioni, di cui 24 da calcio d’angolo. In Premier League le reti da corner sono già 16, le stesse segnate nel 2023-24, quando fu eguagliato il record detenuto da Oldham (1992-93) e West Bromwich Albion (2016-17). Ne basta una per stabilire un nuovo primato. Decisivi anche i due gol su angolo nel recente 2-1 contro il Chelsea.

Jover, 44 anni, ha inserito la clausola bonus nel rinnovo firmato nel 2025, un anno dopo l’estensione di Mikel Arteta fino al 2027. Arrivato dal Manchester City nel 2021, ha trasformato l’Arsenal da squadra fragile sui piazzati a punto di riferimento del campionato. In passato aveva lavorato al Montpellier e con la Croazia di Niko Kovac.

Le routine sono studiate nei dettagli: segnali dei battitori, movimenti coordinati sul secondo palo, corse dietro la linea di porta e Gabriel come bersaglio principale, libero di variare posizione per prendere slancio. Metodo, ripetizione e precisione: all’Emirates il dettaglio fa la differenza.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
