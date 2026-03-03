Arteta: "Vorrei giocare un calcio meraviglioso con un uomo sempre libero: ma non è la Premier"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha respinto ogni polemica circa il tipo di gioco poco spettacolare che viene attribuito alla sua squadra, che realizza tante reti dai calci piazzati. "Non so come si possa esultare in modo diverso per un gol rispetto a un altro", ha replicato. "Forse per YouTube uno è più bello dell'altro. Non lo so, ma la realtà del calcio dipende da molti fattori. Mi piacerebbe giocare con tre uomini in più nella mia metà campo per esprimere un calcio meraviglioso e avere sempre un uomo libero. Ma questa non è la realtà del calcio".

Arteta ha poi sottolineato come questa tendenza sia ormai consolidata in tutto il campionato inglese, citando l'esempio di altri top club. "Se volete vedere quel tipo di calcio, dovete andare in un altro Paese, perché in Premier League, nelle ultime due o tre stagioni, le cose non stanno così. Il numero di gol segnati su palla inattiva dal Chelsea o dal Manchester United lo dimostra. Quando ero al Manchester City ci lavoravamo tantissimo. Quindi, è un fattore che conta", ha concluso, rivendicando l'importanza strategica dei piazzati nel calcio moderno.