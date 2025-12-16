Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."

Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:08Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, che succede?
"Le litigate sono sempre successe, bisogna capire però il perchè avvengono e se c'è qualcosa dietro. Credo ci sia uno scollamento totale purtroppo. Andare in B per il centenario sarebbe qualcosa di problematico. Serve qualcuno che li responsabilizzi in maniera netta. Puoi anche cambiare, ma chi prendi sul mercato oggi? Anche a livello di figure dirigenziali. Ci vuole una figura di riferimento forte che conosca certe strategie". 

Dove può arrivare questa Roma?
​​​​​​​"Non mi sembra ci sia qualcuna che primeggia, ieri ha dimostrato di essere una squadra forte. Ha il miglior portiere della Serie A, una difesa solidissima, un bel centrocampo con Cristante e Konè che tengono l'equilibrio. Gli manca un attaccante. Per me si può giocare anche lo Scudetto, se arriva uno forte davanti. Poi c'è il fattore coppe di mezzo, che possono influenzare".

Articoli correlati
Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto" Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Antonio Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"... Antonio Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Di Gennaro durissimo: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla alla Fiorentina"... Di Gennaro durissimo: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla alla Fiorentina"
Altre notizie Serie A
Bazzani: "Nessuno come Zaniolo spalle alla porta. Nazionale? Non ci sono Totti e... Bazzani: "Nessuno come Zaniolo spalle alla porta. Nazionale? Non ci sono Totti e Del Piero..."
Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore... De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"
Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?" TMW RadioCucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione... Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"
Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C.... Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel
Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..." TMW RadioDi Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
4 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
5 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.1 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.2 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.4 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.5 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.6 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Immagine news Serie A n.3 Piantanida: "Fiorentina, Vanoli non ha il phisique du role per gestire la situazione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.2 De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"
Immagine news Serie A n.3 Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Immagine news Serie A n.4 Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine news Serie A n.6 Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.2 Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"
Immagine news Serie B n.3 Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"
Immagine news Serie B n.4 Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Immagine news Serie B n.6 Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.2 Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere