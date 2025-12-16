TMW Radio Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, che succede?

"Le litigate sono sempre successe, bisogna capire però il perchè avvengono e se c'è qualcosa dietro. Credo ci sia uno scollamento totale purtroppo. Andare in B per il centenario sarebbe qualcosa di problematico. Serve qualcuno che li responsabilizzi in maniera netta. Puoi anche cambiare, ma chi prendi sul mercato oggi? Anche a livello di figure dirigenziali. Ci vuole una figura di riferimento forte che conosca certe strategie".

Dove può arrivare questa Roma?

​​​​​​​"Non mi sembra ci sia qualcuna che primeggia, ieri ha dimostrato di essere una squadra forte. Ha il miglior portiere della Serie A, una difesa solidissima, un bel centrocampo con Cristante e Konè che tengono l'equilibrio. Gli manca un attaccante. Per me si può giocare anche lo Scudetto, se arriva uno forte davanti. Poi c'è il fattore coppe di mezzo, che possono influenzare".