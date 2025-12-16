TMW Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"

"Assemblea densa di punti all’ordine del giorno. Portiamo l’esito dei lavori appena conclusi. Abbiamo avuto due assemblee in una, la prima quella relativa alle squadre 2024-2025. Abbiamo portato il fascicolo di bilancio approvato all’unanimità con un’astensione. Questa è la prima parte". Il presidente della Lega B Paolo Bedin alla conclusione dell'Assemblea di Lega tenutasi oggi ha parlato così di quanto si è discusso con le venti società che partecipano al campionato cadetto: "Nella seconda parte c’erano una serie di punti all’ordine del giorno molto interessanti: abbiamo trattato le bozze del sistema di licenze nazionali che in sede federale vengono discusse da tempo e che presumo verranno a conclusione nel consiglio federale di venerdì 19. In qualche maniera prevedono delle integrazioni sostanziali che vanno nella direzione di una maggiore stabilità economico-finanziaria".

"Andiamo in una direzione intrapresa da qualche anno su cui ovviamente concordiamo. È una tematica di stretta attualità ci dobbiamo confrontare sulla sostenibilità perché da lei poi deriva tutto, per questo è in cima ai nostri pensieri. - prosegue Bedin - Abbiamo poi affrontato il tema delle commissioni interne, siamo soddisfatti per la riorganizzazione della struttura e per il dialogo costruttivo che c’è sempre. Le nostre sono assemblee partecipate e non c’è mai una dialettica fuori dal perimetro del non accettabile. Sono molto soddisfatto di come lavorano le società e le assemblee e anche di come lavorano le commissioni. Abbiamo parlato dello stato dell’arte delle commissioni. Per quanto riguarda quella economico finanziaria si concentra su i meccanismi che possono aiutare i club per raggiungere l’equilibrio. Non c’è ancora nulla di deliberato".

Infine spazio alla questione dei diritti tv: "Abbiamo ospitato l’ad di Dazn Stefano Azzi con il suo team. Ha ribadito l’impegno dell’emittente e nelle prossime due settimane ci sarà un test con un upgrade produttivo ed editoriale in particolare sui match del venerdì. Abbiamo poi fatto un punto sulle altre piattaforme, ricontraendo progressivi incrementi di audience an he se piccoli. Da tre settimane siamo tornati su Rai con gli highlights e abbiamo portato le prime risultanze e abbiamo ospitato anche Lucia Salmaso, managing director di BKT insieme al suo team. Sette anni di partnership. Abbiamo poi presentato la campagna di Natale".