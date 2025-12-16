Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato

In casa Padova prende sempre più quota l’ipotesi di una cordata locale che possa sostituire l’imprenditore Joseph Oughourlian che ha ormai deciso di passare la mano e cedere la quota di maggioranza del club. Fin dall’estate il franco-armeno sta trattando con l’argentino Marcelo Figoli il passaggio delle azioni anche se finora non si è arrivati a una fumata bianca.

Il motivo è la possibilità che l’attuale presidente, e socio di minoranza, Francesco Peghin faccia valere il proprio diritto di prelazione per acquisire la maggioranza e diventare dunque proprietario dei biancoscudati. Da diversi mesi il numero uno patavino è al lavoro per una cordata di imprenditori locali che possano dare continuità e solidità alla società. E in questo senso il nome di riferimento sarebbe quel Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, che sarebbe pronto al grande passo e all’ingresso nel mondo del calcio.

Dietro le quinte arrivano diverse conferme, come riferito da Trivenetogoal.it, e a questo punto le probabilità di una fumata bianca sono piuttosto alte con invece l’ipotesi Figoli che sarebbe ormai tramontata.