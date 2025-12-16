Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"

“Gol del genere non si fanno sempre e per questo è stata una bellissima emozione. Avevo fatto un movimento per trovare la palla se fosse capitata lì dietro e quando ho visto che si è alzata mi è venuto subito in mente di fare la rovesciata”. Il centrocampista della Carrarese Nicolas Schiavi dalle colonne de La Nazione è tornato così sulla rovesciata con cui ha segnato contro la Virtus Entella e che sta facendo il giro del web.

Schiavi poi sottolinea l’importanza del gol messo a segno sottolineando come in Serie B non esistano partite facili e che spesso siano gli episodi a sbloccare le sfide. Contro i liguri infatti il suo gol ha liberato un po' mentalmente la squadra che ha sviluppato un grande gioco: “Noi in campo diamo sempre tutto poi a volte le cose ci riescono ed altre no. Da dentro posso assicurarvi che io ed i miei compagni diamo sempre il massimo anche in allenamento. Non sempre le cose vanno come vorremmo ma non penso sia una mancanza di volontà. - prosegue l’argentino - È anche vero che quando facciamo bene, troviamo un gol o un episodio positivo ci porta tanto entusiasmo. Mi concentrerei su questo”.

Infine spazio alla nuova Curva Nord che ha offerto un grande colpo d’occhio e un tifo incessante per tutta la gara: “Abbiamo sentito il loro appoggio e ci hanno dato una grande mano, penso e spero che d’ora in avanti ci permetteranno di fare in casa molti più punti di quelli che abbiamo ottenuto sinora”.