Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"

Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:19Serie B
Tommaso Maschio

Gol del genere non si fanno sempre e per questo è stata una bellissima emozione. Avevo fatto un movimento per trovare la palla se fosse capitata lì dietro e quando ho visto che si è alzata mi è venuto subito in mente di fare la rovesciata”. Il centrocampista della Carrarese Nicolas Schiavi dalle colonne de La Nazione è tornato così sulla rovesciata con cui ha segnato contro la Virtus Entella e che sta facendo il giro del web.

Schiavi poi sottolinea l’importanza del gol messo a segno sottolineando come in Serie B non esistano partite facili e che spesso siano gli episodi a sbloccare le sfide. Contro i liguri infatti il suo gol ha liberato un po' mentalmente la squadra che ha sviluppato un grande gioco: “Noi in campo diamo sempre tutto poi a volte le cose ci riescono ed altre no. Da dentro posso assicurarvi che io ed i miei compagni diamo sempre il massimo anche in allenamento. Non sempre le cose vanno come vorremmo ma non penso sia una mancanza di volontà. - prosegue l’argentino - È anche vero che quando facciamo bene, troviamo un gol o un episodio positivo ci porta tanto entusiasmo. Mi concentrerei su questo”.

Infine spazio alla nuova Curva Nord che ha offerto un grande colpo d’occhio e un tifo incessante per tutta la gara: “Abbiamo sentito il loro appoggio e ci hanno dato una grande mano, penso e spero che d’ora in avanti ci permetteranno di fare in casa molti più punti di quelli che abbiamo ottenuto sinora”.

Articoli correlati
Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno" Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"
Carrarese, Schiavi: "Battere il Palermo al 'Barbera' per riprendere il cammino" Carrarese, Schiavi: "Battere il Palermo al 'Barbera' per riprendere il cammino"
Sudtirol-Carrarese 1-1, le pagelle: Odogwu si sblocca, Schiavi glaciale. Merkaj vede... Sudtirol-Carrarese 1-1, le pagelle: Odogwu si sblocca, Schiavi glaciale. Merkaj vede rosso
Altre notizie Serie B
Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2... Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei... Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"
Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola
Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota... Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"... Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"
Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti
Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità" TMWLupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
4 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
5 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.1 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.2 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.3 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.5 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.6 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.7 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tra 5 giorni comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine news Serie A n.2 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine news Serie A n.3 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine news Serie A n.4 Bologna quasi al completo: Skorupski e Vitik partono per Riad e c'è anche un giovane
Immagine news Serie A n.5 Becao fuori rosa, ci pensa il Genoa. I nomi di mercato per il Grifone tra difesa e centrocampo
Immagine news Serie A n.6 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 15 giornate: Chivu balza al comando
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Immagine news Serie B n.2 Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola
Immagine news Serie B n.5 Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
Immagine news Serie B n.6 Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, nota di smentita su Capuano: "Il mister gode di fiducia totale, solida e mai venuta meno"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, presentata la maglia per gli 80 anni del club: si rifà alla stagione 70/71
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere