Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova

Il Frosinone in vista di gennaio ha intenzione di puntellare la rosa della squadra di Massimiliano Alvini per provare a continuare la corsa verso la promozione visto che attualmente i ciociari sono in testa al campionato cadetto. Il direttore Renzo Castagnini è infatti al lavoro sia per mandare a giocare altrove alcuni giovani - Ndow, Hegelund, Dixon oltre che Selvini - che stanno trovando poco spazio, sia per trovare gli innesti giusti.

Secondo quanto riferito da Tuttofrosinone.com in particolare la società vorrebbe integrare la rosa con un esterno d’attacco che abbia caratteristiche simili ai titolari Giorgi Kvernadze e Fares Ghedjemis, grandi protagonisti del campionato fino a ora, visto che in quella zona del campo ci sarebbe il solo Edoardo Vergani che però ha una tipologia di gioco diversa essendo una punta centrale, tanto che spesso al posto del georgiano ha giocato quel Edoardo Masciangelo che nasce esterno di difesa e che con i rientri di Marchizza e Corrado è finito ai margini e potrebbe partire a gennaio.

Il nome che piace alla dirigenza ciociara è quello di Antonio Fiori, classe 2003 che sta trovando poco spazio al Mantova – sette presenze condite da due reti – in questa prima parte della stagione. Bisognerà però capire se, con il cambio di allenatore e l’arrivo di Francesco Modesto, la situazione dell’esterno d’attacco cambierà o meno.