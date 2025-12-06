Monopoli, Colombo: "Voglio festeggiare rinnovo e compleanno con una vittoria"

Il Monopoli si prepara alla sfida casalinga contro l’Atalanta U23, valida per la 17ª giornata del girone C. In conferenza stampa, l’allenatore Alberto Colombo ha iniziato facendo il punto sugli indisponibili: “Longo ha la pianta del piede infiammata e non ci sarà, però rientra Volpe. Tutti gli altri sono gli stessi della trasferta di Trapani”.

Il tecnico ha poi parlato della situazione a centrocampo e dello stato d’animo della squadra:

“In questo momento il centrocampo ha bisogno di continuità… Il secondo tempo di Trapani ci ha dato fiducia e autostima. Gli under influiscono su determinate scelte, ma anche le scelte a centrocampo influiscono sugli under da schierare. La speranza è che il momento negativo sia alle spalle”.

Colombo non si nasconde sulla difficoltà della gara: “Affrontiamo una squadra molto temibile, anche se ha giocato mercoledì. Questo campionato serve ai giocatori dell’Atalanta per acquisire quell’esperienza che un campionato Primavera non gli darebbe”.

Ha poi individuato la chiave tattica del match: “Le chiavi della partita potrebbero essere i duelli. L’Atalanta insegue la matrice di Gasperini e segue quell’impostazione anche con gli altri allenatori. Hanno tante soluzioni e qualità in quasi tutti i giocatori”.

Reduce dal rinnovo contrattuale, Colombo ha espresso orgoglio e ambizione:

“Ci manca la continuità ed è questo il più grande rammarico. Non dobbiamo cercare alibi ma trovare soluzioni per migliorare la classifica e il trend casalingo. Spero di festeggiare il rinnovo e il compleanno con una vittoria in casa che manca da quaranta giorni, ma soprattutto con una buona prestazione. Sono orgoglioso della fiducia della società… Il prossimo obiettivo è arrivare a 200 panchine. La partita che più mi è rimasta nel cuore è quella di Cesena nei playoff”.