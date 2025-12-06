Sampdoria alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico: 4 in corsa con la Hummel favorita

La Sampdoria dal 2027/28 potrebbe vestire 'danese'. Come riferito da Il Secolo XIX infatti la Hummel sarebbe in prima fila per sostituire la Macron, il cui contratto scadrà nel 2027, come fornitrice delle divise del club blucerchiato. Ci sono infatti tempi tecnici da rispettare: le maglie 2027/2028 potrebbero anche andare in produzione, a seconda delle esigenze dello sponsor tecnico, nell’inverno 2026. Motivo per il quale la scelta e l'accordo vanno chiusi nei prossimi mesi, magari già entro la fine di questa stagione.

Secondo quanto si legge sul quotidiano ligure ci sono stati diversi sponsor con alcuni marchi d'abbigliamento tra i quali Nike, Adidas, New Balance e Kappa (non interessati), Legea, Givova, Joma, Mizuno, Castore e Reebok (offerte presentate, ma non soddisfacenti). La corsa dunque sarebbe ridotta a quattro nomi: la stessa Macron che punta al rinnovo, Erreà, Puma e Hummel appunto. E proprio questa sarebbe la favorita.