Inter, Chivu: "Siamo stati molto intelligenti. Luis Henrique? Mi è piaciuta la squadra"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così dopo il 4-0 contro il Como: "Siamo andati bene i primi 20 minuti per aggressività, agonismo e coraggio. Siamo riusciti a sbloccarla e siamo stati molto intelligenti, è normale concedere qualcosa all'avversario, senza perdere intensità ed equilibrio. Nel secondo tempo, con una difesa più bassa e aggressività sul portatore di palla, siamo riusciti a chiuderla".

Avete speso troppe energie in vista della Champions?

"Sono scuse e alibi. Bisogna sempre dare il meglio che si ha".

Le è piaciuto Luis Henrique?

"Mi è piaciuta la squadra, parlo sempre del collettivo. Mi è piaciuto il coraggio di andare sui riferimenti ed è ovvio che la partita è fatta di momenti. Il Como ha qualità e non è mai facile, abbiamo fatto una prova intelligente, di qualità e di cinismo".

L'azione del gol di Lautaro Martinez è stata veramente bella.

"Il merito è dei ragazzi che capiscono che quando c'è la pressione bisogna accelerare e andare in verticale e negli spazi. Quest'azione viene avviata da Lautaro, che fa ottanta metri di corsa e conclude verso la porta".