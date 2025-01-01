Nasce la Giana Special, parteciperà al campionato della Divisione Calcio Paralimpico

Nel weekend in cui la Serie C celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Giana Erminio annuncia un’importante novità: la nascita di Giana Special, frutto dell’adozione — da parte del club biancazzurro — dell’ASD Filippide Lombardia di Cassina de’ Pecchi (MI).

Giana Special — ovvero la squadra di calcio a 7 composta da atleti con disabilità — sarà impegnata nella competizione “Il Calcio è di Tutti”, promossa dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

La Filippide Lombardia fa parte del progetto più ampio di Casa Filippide, una cooperativa sociale nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione e benessere psico-fisico attraverso lo sport. Con questa partnership, Giana Erminio conferma la propria volontà di sostenere iniziative di integrazione e valorizzazione delle differenze.

“Siamo felici di avviare questo nuovo gemellaggio — commenta la presidente dell'ASD Filippide Lombardia, Monica Lo Dato — perché crediamo che essere parte di una comunità radicata nel territorio significhi davvero inclusione. Dopo anni di collaborazione con un altro club, oggi la Giana ci dà la possibilità di continuare il nostro percorso con un’identità forte e riconosciuta.”

La squadra, guidata dall’allenatrice Valentina Pensante (coadiuvata da Alessia Dell’Orti), conta attualmente 13 atleti di età compresa tra 17 e 45 anni. Gli allenamenti si svolgono due volte a settimana presso l’Oratorio San Domenico Savio di Cassina de’ Pecchi; le gare casalinghe — valide per la stagione 2025/26 di “Il Calcio è di Tutti” (Girone B – Terzo Livello Lombardia) — si disputeranno al Centro Sportivo Bettinelli di Milano.