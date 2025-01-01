Benevento, Floro Flores: "Cavese avversario ostico. Fuori casa saper soffrire"

Alla vigilia della trasferta sul campo della Cavese, il tecnico del Benevento, Antonio Floro Flores, ha presentato un derby insidioso, fondamentale per non perdere contatto con la capolista Catania.

“La partita con la Cavese è ancora più difficile rispetto a quella con la Salernitana perché abbiamo delle difficoltà lontano da casa e dobbiamo crescere”, ha dichiarato l’allenatore, come riportato da TuttoCavese.com. Nonostante le insidie, Floro Flores riconosce i meriti dell’avversario: “La squadra di Prosperi sa il fatto suo e non sarà facile scardinare la loro difesa”.

Il tecnico ha anche indicato cosa chiede ai suoi giocatori: “Ai miei ho chiesto maggiore compattezza, capacità di saper soffrire e un gioco con meno tocchi possibili”.

C’è poi un obiettivo chiaro: migliorare il rendimento e coinvolgere il pubblico: “Dobbiamo esaltare il nostro gioco e i nostri tifosi, ancora non ci siamo riusciti ma stiamo lavorando su questo aspetto”.

Sull’avversario di turno, Floro Flores aggiunge: “La Cavese è un mix tra giovani ed esperti e punta sulle partite in casa per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Infine, un punto sugli indisponibili: “Mancheranno Sena, Russo, Salvemini e i soliti noti, ma la formazione non l’ho ancora decisa”.