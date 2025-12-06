Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0

Termina 4-0 la partita tra Inter e Como, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.. Il racconto del match.

È stato un primo tempo spettacolare quello a cui hanno potuto assistere gli spettatori presenti sulle tribune di San Siro, impreziosito da un gol all'11' di Lautaro Martinez, che ha finalizzato un'azione spettacolare, che lui stesso ha contribuito a orchestrare, verticalizzando per Luis Henrique dopo aver ricevuto un passaggio da Barella. Il brasiliano è stato poi bravo a involarsi fino all'area di rigore ospite, frenare e servire il Toro, che in corsa ha girato in rete il pallone servitogli dall'ex Marsiglia.

L'Inter torna in campo con la stessa fame che ha caratterizzato l'inizio di match e rischia di raddoppiare, ma Dimarco sbaglia la rifinitura per Thuram, che si sarebbe presentato a tu per tu con Butez. Continua a creare pericoli la squadra di Chivu, che al 51' sviluppa bene la manovra sulla sinistra e sull'assist Thuram-Bastoni-Dimarco confeziona un bell'assist per Lautaro, che strozza troppo la conclusione. La prima occasione enorme per il Como è al 53': cross di Jesus Rodriguez perfetto che Douvikas, che da pochi metri mette clamorosamente alto. Passano 120 secondi e Valle di testa anticipa Sommer, che sbaglia i tempi dell'uscita: i nerazzurri sono fortunati perché il tiro dello spagnolo finisce alto. Nel momento più complicato per i padroni di casa però, arriva il 2-0 con Thuram, abilissimo a sfruttare un calcio d'angolo e anticipare Butez dopo un movimento di Acerbi sul primo palo. Il difensore italiano è decisivo al 66', quando di nuca mura un'incornata di Nico Paz. Al 73' la chance per Lautaro è di quelle irripetibili: grandissima accelerazione di Luis Henrique a destra, Barella lo premia, l'esterno serve perfettamente il capocannoniere della Serie A, che però calcia centrale e trova la risposta di Butez. Il tris però arriva poco dopo all'80' con un'azione che è il manifesto del calcio di Chivu: aggressione famelica e riconquista palla altissima, tacco di Barella per Lautaro, suggerimento per Mkhitaryan, che allarga per l'accorrente Calhanoglu, il quale dal limite fa esplodere il destro e batte Butez. A chiudere i conti ci pensa Carlos Augusto, che all'86' arriva puntuale all'appuntamento con il cross di Dimarco e punisce in maniera anche troppo severa il Como.

