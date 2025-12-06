Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monza, Pessina: "Sempre stato molto competitivo. Ma si può anche perdere con dignità"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Serie B
Tommaso Maschio

Questo lavoro ti porta a montarti la testa perché sei giovane, pagato tanto e hai molta visibilità e fama, per questo mi dico spesso di restare umile. Non nego che in passato ho avuto momenti in cui mi sono montato un po' la testa e lì ho capito che la cosa più importante è restare umile”. Il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha parlato così nel corso del podcast ‘Questo e Quello’: “Da calciatore non fai la vita che hai sempre fatto, ma è importante stare coi piedi per terra, con le persone che ti vogliono bene che sono la cosa più importante. - prosegue Pessina come riporta Monzanews.it - Me lo ripeto spesso, perché alla lunga quello che ti rimane è quello, non sono i soldi, le partite”.

Spazio poi al lato competitivo di questo sport: “Sono molto competitivo anche se ultimamente sono più tranquillo in campo come dice mia mamma, quando scatta la scintilla ora faccio da paciere, mentre prima per me non esisteva che la vittoria in qualunque cosa, anche nei giochi da tavola. Impazzivo e non sapevo perdere, ma andando avanti con l’età ho capito che si può essere sconfitti senza perdere la dignità”.

Infine spazio al suo rapporto con il calcio: “Se dai il massimo capisci che puoi anche perdere anche perché è uno sport di squadra dove il singolo è importante, ma non è tutto. Prima non concepivo questa cosa, mentre ora resto competitivo anche se capisco che purtroppo nello sport c’è chi vince e chi perde, anche se devi provare sempre a vincere”.

