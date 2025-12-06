Ancora l'asse Mosquera-Belghali: Verona avanti 1-0 al 28' sull'Atalanta
L'Hellas Verona passa in vantaggio al 28', sullo stesso asse di giocatori che ha costruito il momentaneo vantaggio contro il Genoa: Mosquera difende un pallone in area e serve di tacco Belghali, che salta netto Djimsiti e scarica un sinistro imparabile sotto alla traversa. Atalanta sotto 1-0 al Bentegodi.
