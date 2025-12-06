Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"

Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:26Serie B
Tommaso Maschio

Le vittorie e i tre punti danno una mano anche dal punto di vista del morale, ma come avevo già detto nel post partita, dobbiamo saper mettere alle spalle quelli che è stato e pensare alla prossima partita; ci attende un altro derby ligure, sarà una partita sicuramente non facile, nella quale servirà dare nuovamente tutto per cogliere un risultato positivo”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni esordisce così in conferenza stampa parlando della sfida di domani contro la Virtus Entella: “Sappiamo che loro fanno del proprio terreno di casa il proprio fortino e sicuramente il sintetico aiuta, ma noi dovremo essere propositivi, aggressivi e determinati, togliendosi dalla testa qualsiasi altro tipo di pensiero, perché dovremo essere pronti a fare una gara all’altezza sia dal punto di vista fisico che dell’impatto: da questo punto di vista non potremo essere da meno, solo dopo entrerà il campo il fattore tecnico”.

Spazio poi alla situazione in rosa: “Vlahovic e Artistico sono i calciatori che stanno meglio, anche dal punto di vista della tenuta atletica, inoltre abbiamo ritrovato in gruppo Soleri che oggi ha lavorato con i compagni. Hristov? È tornato ad allenarsi con continuità, sta gestendo bene le problematiche che ha e lo stanno gestendo molto bene anche i nostri preparatori, quindi vedremo quali scelte faremo, se schierarlo dall’inizio o in corso d’opera, come avvenuto con la Sampdoria. - prosegue Donadoni come riporta il sito degli aquilotti - Kouda? Quello dell’interno di centrocampo è un ruolo che gli si addice, come sicuramente può giocare anche più avanzato, ma non penso assolutamente possa giocare sull’esterno; deve mettersi nelle condizioni di ricevere la palla e avere la voglia di incidere, per ora è ancora molto istintivo, ma attraverso l’allenamento può migliorare da quel punto di vista perché le qualità non gli mancano”.

L’esperto tecnico ligure parla poi del confronto con il giovane collega che siede sulla panchina del club di Chiavari: “Auguro ai giovani tecnici di avere una carriera luminosa e proficua, quindi lo stesso vale per il tecnico della Virtus Entella, Chiappella”

Inevitabile un passaggio sull’ennesimo infortunio di Sarr: “È un ragazzo che merita, che ha un carattere incredibile e un’intelligenza sopra la media, quindi mi dispiace davvero che ha subito questo nuovo infortunio; io so che lui è sempre tornato con una fisicità anche migliore della precedente. Sono convinto che tornerà a fare ciò che sa fare, ovviamente ci saranno da capire le tempistiche e fare delle valutazioni”.

Infine un pensiero sul reintegrato Verde: “Quando ti alleni da solo manca sempre il ritmo partita, ma come ha dimostrato contro la Sampdoria, ha qualità importanti e credo che possa dare ancora di più di quanto ha fatto vedere in uno spezzone di gara, ma ovviamente ora deve lavorare e serve pazienza per tornare al meglio".

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
