Live TMW Inter, Akanji: "Grande partita. Liverpool? Non possiamo sottovalutarli"

L'Inter si regala una notte da prima in classifica battendo nettamente il Como per 4-0. Tra poco nella sala stampa di San Siro interverrà il difensore dell'Inter Manuel Akanji

Questa è stata la migliore partita dell'Inter?

"Non lo so, è stata una bella partita non so se è stata la migliore performance".

Che Inter deve scendere in campo con il Liverpool?

"Non si può sottovalutare nessuna squadra, soprattutto in Champions league. Giocare in casa ci darà una motivazione in più e dobbiamo fare una grande partita contro una delle migliori squadre d'Europa".

Credi che l'Italia andrà al mondiale?

"Ne abbiamo parlato nello spogliatoio e abbiamo scherzano facendo alcune battute. Credo di sì e spero di poter giocare contro di loro e di poterli battere (ride ndr)"