Novara, Zanchetta: "Vicenza corazzata, ma possiamo metterli in difficoltà"

Alla vigilia della sfida contro la capolista Vicenza, il tecnico del Novara, Andrea Zanchetta, ha presentato la partita mostrando grande rispetto per gli avversari, ma senza alcun timore reverenziale.

“Troviamo una squadra forte, che sta dimostrando di essere una corazzata e ha grande convinzione nelle cose che fa. Hanno valori tecnici ma soprattutto caratteriali... Mi sembra che abbiano acquisito quella mentalità che viene dall’aver buttato via il campionato scorso”, ha dichiarato l’allenatore. Zanchetta riconosce la solidità dei veneti: “È una squadra molto forte tecnicamente, ma soprattutto mentalmente… di sicuro non verranno qui sottovalutando l’impegno”.

Nonostante ciò, il Novara proverà a giocarsi le proprie carte: “Noi dovremo essere molto attenti e sfruttare le occasioni che potrebbero concederci. Sarà fondamentale affrontare la gara con coraggio, per tentare di metterli in difficoltà. Il Vicenza ha pochi punti deboli, ma questo campionato è equilibrato e in alcune partite ha sofferto”.

Il tecnico ha fatto il punto sugli indisponibili: “Perini è influenzato e quindi non penso che sarà nella partita… Abbiamo fuori Da Graca, Cannavaro, Collodel, Perini, Bertoncini e basta”.

Sulla formazione non ha ancora deciso: “Sulla formazione ho dei dubbi che scioglierò domani, anche in base alle scelte dell’avversario”.

Nessuna paura, assicura Zanchetta: “In settimana non ho visto paura negli occhi dei ragazzi. C’è grande rispetto per il Vicenza, ma le partite vanno giocate… L’importante è non sbagliare atteggiamento perché squadre così forti non ti perdonano nulla”.