Mondiali a rischio rinvio? La FIFA puntualizza: "No, è una manifestazione troppo grande"

I Mondiali sono un evento troppo grande per essere rinviato. Le tensioni internazionali, e la rinuncia dell’Iran, non cambiano questo fatto. Delle prospettive ha parlato, secondo quanto riportato da Associated Press, Heimo Schirgi, direttore operativo dei Mondiali 2026, nel corso dell’International Broadcaster Center di Dallas.

Schirgi ha chiarito che Zurigo segue con attenzione le vicende mondiali, ma: “Se avessi una sfera di cristallo potrei dirvi ora cosa accadrà, ma ovviamente la situazione è in evoluzione. Sta cambiando giorno per giorno e la stiamo monitorando attentamente. Stiamo lavorando insieme a tutti i nostri partner federali e anche ai nostri partner internazionali per valutare la situazione, e fondamentalmente la affrontiamo giorno per giorno e a un certo punto avremo una risoluzione. E il Mondiale andrà avanti ovviamente. Il Mondiale è troppo grande e speriamo che tutti coloro che si sono qualificati possano partecipare”.

Tra i temi trattati, anche quello dei biglietti, dopo che la FIFA ha deciso di aprire un’ulteriore finestra di 48 per l’acquisto dei ticket: “Si trattava fondamentalmente di dare un’opportunità ai tifosi che avevano fatto richiesta e non avevano ottenuto i biglietti nella loro categoria, offrendo loro una categoria diversa. Quindi se hai richiesto un biglietto di categoria tre per una partita specifica e non lo hai ottenuto perché non abbiamo abbastanza biglietti di categoria tre, abbiamo offerto a quelle persone, che avevano fatto richiesta in anticipo, di avere invece un biglietto di categoria due”.