Europa e Conference League, il calendario: gli orari di Bologna-Roma e Fiorentina-Rakow
Il Bologna contro la Roma, la Fiorentina contro il Rakow. È questo il verdetto dell'urna di Nyon per le squadre italiane, impegnate rispettivamente negli ottavi di finale di Europa League e di Conference League.
Il calendario degli ottavi di finale di Europa League
12/03 18:45 Bologna - Roma
12/03 18:45 Lille - Aston Villa
12/03 18:45 Panathinaikos - Real Betis
12/03 18:45 Stuttgart - Porto
12/03 21:00 Celta - Lyon
12/03 21:00 Ferencváros - Braga
12/03 21:00 Genk - Freiburg
12/03 21:00 Nott'm Forest - Midtjylland
18/03 16:30 Braga - Ferencváros
19/03 18:45 Freiburg - Genk
19/03 18:45 Lyon - Celta
19/03 18:45 Midtjylland - Nott'm Forest
19/03 21:00 Aston Villa - Lille
19/03 21:00 Porto - Stuttgart
19/03 21:00 Real Betis - Panathinaikos
19/03 21:00 Roma - Bologna
Il calendario degli ottavi di finale di Conference League
12/03 18:45 AZ Alkmaar - Sparta Praha
12/03 18:45 Lech Poznań - Shakhtar
12/03 18:45 Rijeka - Strasbourg
12/03 18:45 Samsunspor - Rayo Vallecano
12/03 21:00 Celje - AEK Athens
12/03 21:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
12/03 21:00 Fiorentina - Raków
12/03 21:00 Sigma Olomouc - Mainz
19/03 18:45 AEK Athens - Celje
19/03 18:45 AEK Larnaca - Crystal Palace
19/03 18:45 Mainz - Sigma Olomouc
19/03 18:45 Raków - Fiorentina
19/03 21:00 Rayo Vallecano - Samsunspor
19/03 21:00 Shakhtar - Lech Poznań
19/03 21:00 Sparta Praha - AZ Alkmaar
19/03 21:00 Strasbourg - Rijeka
