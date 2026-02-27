Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Longo: "Vittoria meritata e che porta autostima. La strada però è ancora lunga""

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Andrea Piras
Oggi alle 23:54Serie B
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Al termine del match contro la Sampdoria, il tecnico del Bari Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi:

Il Bari ha legittimato.
"Tolto qualche minuto della fase iniziale dove abbiamo patito la loro aggressività e il calore dell'ambiente. Prendendo poi le misure la squadra è venuta fuori e si è tolta un po' di pressione di dosso facendo una partita buona. La squadra è stata solida nella fase difensiva e ogni volta che ha potuto ha costruito e provato a far male la Sampdoria portando a casa un risultato meritato. Questo ci deve dare fiducia e autostima per il prosieguo. La strada per noi è lunga".

Una vittoria di questo tipo può rappresentare una scintilla in vista del prosieguo del campionato?
"Questo è quello che ci auguriamo tutti. Al di là della vittoria di oggi che ci deve alzare l'autostima, dobbiamo andare alla ricerca della continuità. Oggi abbiamo tirato fuori forse la miglior prestazione da quando sono arrivato. Ora dobbiamo cercare continuità perché c'è bisogno di questo. Dobbiamo essere continui a livello di prestazione".

La chiave di volta della settimana quale è stata? Quel video che si è visto dove urlava con la squadra?
"Non sono uno di quelli che pensa che basta urlare per toccare le corde dei ragazzi. Stiamo cercando di trasmettere loro la nostra voglia per fare un'impresa e vogliamo non lasciare indietro nulla e avere rimpianti. I ragazzi sono i protagonisti, faccio i complimenti a loro per la risposta data. Però non deve passare il concetto che si basti 'urlare' che il giocatore possa reagire in un modo piuttosto che in un altro. Devono andare in campo come oggi, come una famiglia che nei momenti di difficoltà deve aiutarsi".

Bellomo entra e in un quarto d'ora dà il meglio di sé. Traoré un po' intimorito?
"Sono intanto contento per Bellomo perché ha risposto prima da professionista e poi da ottimo giocatore quale è. Non veniva coinvolto da qualche partita ma questa è la risposta che danno giocatori di spessore. Sono contento per lui. Traoré ha avuto la sfortuna di farsi ammonire dopo 10 secondi. Nella sua testa c'era la preoccupazione perché per fisicità quando arriva all'impatto con gli avversari si fa sentire".

