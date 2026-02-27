Un mese dopo il Bari di Longo torna al successo. Ora però è necessario dare continuità

Nel momento più delicato della sua seconda avventura sulla panchina del Bari Moreno Longo conquista una vittoria pesantissima con una rivale diretta per la salvezza e per di più in trasferta: proprio come la prima e unica ottenuta all’esordio in panchina.

Era infatti da un mese che la formazione pugliese non assaporava i tre punti: allora fu un 2-1 in casa del Cesena, mentre stasera è arrivato un 2-0 in casa della Sampdoria. In mezzo tanti passi falsi soprattutto in gare salvezza come le sconfitte con Mantova e SudTirol e i pareggi con Spezia e Padova. Quella di Marassi era dunque un crocevia anche classifica alla mano con una sconfitta che avrebbe fatto sprofondare ancora di più i biancorossi. La vittoria invece gli permette di agganciare la Virtus Entella (che ha giocato le stesse gare) e lo Spezia (che ha una gara in meno) portandosi a -1 dalla quota salvezza.

Una vittoria che può rappresentare un punto di svolta nella difficile stagione del Bari che però ora è chiamato a dare continuità per uscire dalla zona pericolosa della classifica: un non irresistibile Empoli e il Pescara fanalino di coda sono le prossime due sfide ravvicinate che attendono Longo e i suoi. Sarà la prova del nove per capire se il ‘malato’ è finalmente guarito o se la vittoria di Marassi è stata solo un brodino caldo.