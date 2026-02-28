TMW Sampdoria, problema al polpaccio per Henderson: le sue condizioni saranno valutate

Brusco stop casalingo per la Sampdoria. La formazione blucerchiata viene battuta per 2-0 dal Bari nell'anticipo del venerdì sera e vede di nuovo spalancarsi il baratro della zona retrocessione. Una partita negativa quella giocata da Esposito e compagni che non hanno saputo mai impensierire la porta di Cerofolini per tutti i novanta minuti più recupero. Ad aggravare ancora la situazione, il fatto che Liam Henderson abbia lasciato il campo per un problema fisico. Il centrocampista scozzese ha chiesto il cambio nella ripresa per un problema fisico.

Problema al polpaccio

Secondo una prima analisi del comparto medico, il numero 16 blucerchiato ha riportato un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni ovviamente verranno valutate nei prossimi giorni quando la squadra riprenderà la preparazione a Bogliasco in vista della trasferta delicatissima di mercoledì alle 20 al "Menti" di Castellammare di Stabia.