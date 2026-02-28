TMW Parma, Troilo: "Meritavamo di più. L'impostazione del gioco? L'avevamo preparata così"

Mariano Troilo, difensore del Parma, ha analizzato il pareggio ottenuto questa sera contro il Cagliari nel corso della conferenza stampa postpartita:

"L'ottava gara da titolare? "Il lavoro, lo sforzo: la squadra è competitiva, sono andato abituandomi alle tempistiche e al gioco della squadra. Ho finito la partita e ho potuto aiutare la squadra. Meritavamo di più però era importante non perdere.

Stasera più impegnato in impostazione? Sapevamo che la partita poteva andare così con i loro due attaccanti in pressing. Sapevamo che poteva succedere e l'avevamo preparata così".