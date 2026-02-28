Palmieri su Berardi: "Ha dimostrato con i fatti l'attaccamento al Sassuolo"

Oltre che sul 'caso Reggiani' e sull'andamento della squadra di Fabio Grosso, il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ospite del podcast Sky Calcio Unplugged ha avuto modo di parlare anche del capitano e bandiera del club neroverde Domenico Berardi:

"Berardi ha dimostrato negli anni di essere attaccatissimo a questo club, ha fatto 150 gol, penso non ci siano giocatori nel suo ruolo con quei numeri. È un ragazzo che ha dimostrato più con i fatti che con le parole quello che è l'attaccamento a una società così importante".