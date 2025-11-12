Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"

Dopo la sconfitta di venerdì in campionato, arrivata per mano della Fiorentina con un passivo anche piuttosto pesante (5-2 il finale del confronto del 'Viola Park'), la Roma Femminile perde ancora, stavolta nella gara di Women's Champions League: le norvegesi del Valerenga si sono imposte per 0-1 al 'Tre Fontane', casa delle giallorosse.

Con il portiere Rachele Baldi che, a margine del match, ha parlato ai canali ufficiali dello stesso, non nascondendo un po' di amarezza: "È stata una partita tosta, noi abbiamo messo tutto il nostro cuore per provare a riprenderla e abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo dovevamo essere più concrete. Volevamo riscattarci dalla scorsa partita ma adesso c'è il campionato quindi dobbiamo andare avanti. È un percorso e sappiamo che ci vuole del tempo per migliorare e quindi dobbiamo essere fiduciose".

Momento quindi non positivo, e alle porte c'è il derby di campionato. Servirà un'altra Roma per affrontare la Lazio, ma soprattutto servirà voltare pagina: "Assolutamente - conferma l'estremo difensore -. È difficile, però dobbiamo lavorare adesso a testa bassa e pensare solo all'obiettivo che abbiamo".