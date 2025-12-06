Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"
Kristian Thorstvedt, uno dei calciatori di maggiore caratura della rosa del Sassuolo, ha detto quanto segue ai microfoni di DAZN: "Loro hanno cambiato allenatore e sicuramente avranno ritrovato energia. Dobbiamo essere pronti e mettere in campo lo stesso spirito, sarà importante approcciare nel modo giusto e fare il nostro calcio sin dai primi minuti". Ecco le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
