Qui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli
Il Torino di Marco Baroni si prepara in vista della sfida in programma contro il Milan, lunedì sera alle 20.45 allo stadio Olimpio. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com nel lavoro svolto in data odierna dai granata hanno svolto un programma individuale Ilic, Ismajli e Simeone.
Leggi qui le parole del tecnico del Torino, Marco Baroni, nel live della conferenza stampa seguito da TuttoMercatoWeb.com.
