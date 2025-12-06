Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"

“Atta si è infortunato e forse era legato anche al suo stato di salute non ottimale visto il virus, non volevo però cambiarne 10 su 11 contro la Juventus, perché magari se le cose fossero girate bene potevamo passare il turno”. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, torna così sull’infortunio di Arthur Atta, a due giorni dalla partita di campionato con il Genoa: “Purtroppo oltre alla sconfitta perdiamo il ragazzo per circa due settimane. Però c'è scelta a centrocampo, abbiamo Ekkelenkamp, Lovric, Miller, Piotrowski, anche un Karlstrom che sta bene. Ora c'è la rifinitura per chiudere la settimana e iniziare al meglio".



Gli infortuni fanno parte del gioco, quindi a parte Atta ci aspettiamo un'Udinese che dia le risposte giuste con il Genoa:

"Sì, vogliamo diventare una squadra molto difficile da affrontare, attraverso l'energia che si crea in casa. Vogliamo portare questa energia in campo, vogliamo accendere il nostro stadio e fare meglio in casa rispetto all'annata passata. La prossima occasione è contro il Genoa, hanno cambiato allenatore, stanno trovando costanza e sappiamo cosa ci aspetta. Tutti all'interno della società non cercano scuse, il virus che ha girato in settimana non può essere una scusa. Siamo tutti uniti e vogliamo mostrare ciò di cui siamo capaci".

Quest'anno ha proposto il cambio di modulo in una sola occasione, può esserci senza Atta la possibilità di riprovare qualcosa di nuovo?

"L'assenza di Atta ci toglie sicuramente qualcosa in stagione, quando però non c'è un giocatore possono esserci opportunità per altri, i ragazzi lo sanno bene. Ci sono sempre riflessioni sull'essere flessibili, ultimamente però con la difesa a 3 abbiamo vissuto buone fasi, anche se magari non siamo riusciti a fare tutto bene nell'arco dei 90 minuti. Abbiamo perso per un periodo Kristensen, poi c'è un giovanissimo come Palma che contro la Juventus nella globalità della partita ha comunque fornito una prestazione di personalità. Abbiamo preso poi ragazzi giovani come Bertola e Goglichidze. Testiamo spesso la linea a 3 ma questo non vuol dire che non proviamo anche altro. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato e a parte Kabasele il reparto difensivo di quest'anno è il più giovane dell'epoca recente dell'Udinese. L'obiettivo è che i ragazzi forniscano prestazioni costanti, dopo la gara con la Juventus ho parlato con i ragazzi più esperti affinché trasmettessero il nostro pensiero al meglio, spesso non riusciamo a esprimere il meglio delle nostre capacità e dobbiamo lavorare per trovare costanza e fare più punti possibili soprattutto in casa".

La conferenza stampa di Runjaic.