Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"

Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:53Serie A
Ivan Cardia

“Atta si è infortunato e forse era legato anche al suo stato di salute non ottimale visto il virus, non volevo però cambiarne 10 su 11 contro la Juventus, perché magari se le cose fossero girate bene potevamo passare il turno”. Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, torna così sull’infortunio di Arthur Atta, a due giorni dalla partita di campionato con il Genoa: “Purtroppo oltre alla sconfitta perdiamo il ragazzo per circa due settimane. Però c'è scelta a centrocampo, abbiamo Ekkelenkamp, Lovric, Miller, Piotrowski, anche un Karlstrom che sta bene. Ora c'è la rifinitura per chiudere la settimana e iniziare al meglio".


Gli infortuni fanno parte del gioco, quindi a parte Atta ci aspettiamo un'Udinese che dia le risposte giuste con il Genoa:
"Sì, vogliamo diventare una squadra molto difficile da affrontare, attraverso l'energia che si crea in casa. Vogliamo portare questa energia in campo, vogliamo accendere il nostro stadio e fare meglio in casa rispetto all'annata passata. La prossima occasione è contro il Genoa, hanno cambiato allenatore, stanno trovando costanza e sappiamo cosa ci aspetta. Tutti all'interno della società non cercano scuse, il virus che ha girato in settimana non può essere una scusa. Siamo tutti uniti e vogliamo mostrare ciò di cui siamo capaci".

Quest'anno ha proposto il cambio di modulo in una sola occasione, può esserci senza Atta la possibilità di riprovare qualcosa di nuovo?
"L'assenza di Atta ci toglie sicuramente qualcosa in stagione, quando però non c'è un giocatore possono esserci opportunità per altri, i ragazzi lo sanno bene. Ci sono sempre riflessioni sull'essere flessibili, ultimamente però con la difesa a 3 abbiamo vissuto buone fasi, anche se magari non siamo riusciti a fare tutto bene nell'arco dei 90 minuti. Abbiamo perso per un periodo Kristensen, poi c'è un giovanissimo come Palma che contro la Juventus nella globalità della partita ha comunque fornito una prestazione di personalità. Abbiamo preso poi ragazzi giovani come Bertola e Goglichidze. Testiamo spesso la linea a 3 ma questo non vuol dire che non proviamo anche altro. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato e a parte Kabasele il reparto difensivo di quest'anno è il più giovane dell'epoca recente dell'Udinese. L'obiettivo è che i ragazzi forniscano prestazioni costanti, dopo la gara con la Juventus ho parlato con i ragazzi più esperti affinché trasmettessero il nostro pensiero al meglio, spesso non riusciamo a esprimere il meglio delle nostre capacità e dobbiamo lavorare per trovare costanza e fare più punti possibili soprattutto in casa".

La conferenza stampa di Runjaic.

Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Abbiamo cominciato male la settimana, con il Genoa per ritrovare... Udinese, Runjaic: "Abbiamo cominciato male la settimana, con il Genoa per ritrovare energia"
Udinese, Runjaic: "Non sono soddisfatto. Zaniolo e Atta out perché stanno giocando... Udinese, Runjaic: "Non sono soddisfatto. Zaniolo e Atta out perché stanno giocando tanto"
L'Udinese risponde di nuovo presente: Parma battuto 2-0 nel segno di Zaniolo L'Udinese risponde di nuovo presente: Parma battuto 2-0 nel segno di Zaniolo
Altre notizie Serie A
Torino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'" Live TMWTorino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'"
Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"... Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"
Qui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli TMWQui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli
Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"... Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"
Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"... Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"
Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai" Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai"
Sassuolo, Grosso: "Abbiamo una chance importante per migliorare la classifica" Sassuolo, Grosso: "Abbiamo una chance importante per migliorare la classifica"
Il Bologna ritrova la doppia punta: Immobile-Castro arma in più per Italiano all'Olimpico... Il Bologna ritrova la doppia punta: Immobile-Castro arma in più per Italiano all'Olimpico
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
4 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "Dybala? Il suo unico problema è se sta bene oppure no"
Immagine top news n.2 Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."
Immagine top news n.3 Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare"
Immagine top news n.4 A Lecce brilla la stellina Berisha: lo racconta il responsabile del settore giovanile dello Young Boys
Immagine top news n.5 La storia finita tra Mainoo e lo United. Amorim sbotta e ora Conte spera
Immagine top news n.6 Alessandro Ruggeri a 360 gradi: "Klopp il dopo Gasp? Sarei tornato allo stadio"
Immagine top news n.7 Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Atta ko. Runjaic: "C'entra anche il virus. Ecco quando tornerà in campo"
Immagine news Serie A n.3 Qui Torino, in vista del Milan lavorano a parte Ilic, Simeone e Ismajli
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ferrari: "Molto importante la presenza di tanti tifosi, vogliamo ripartire"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Thorstvedt: "Affrontiamo squadra che sta ritrovando energia, siamo carichi"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Un altro 'Idzes' per il Venezia: ai lagunari piace l'indonesiano Jenner
Immagine news Serie B n.2 Salvatori: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Vedo bene Monza, Venezia e Modena"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, idea Mazzitelli per il centrocampo. Sul cagliaritano c'è anche la Sampdoria
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della Cremonese
Immagine news Serie B n.6 L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo: "Novara da non sottovalutare. I tifosi alzano la nostra autostima"
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "La squadra cresce in consapevolezza, gruppo di ragazzi straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Venturato: "Questo gruppo ha dei valori e abbiamo ampi margini di crescita"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, Bolsius: "Ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Milan, le formazioni ufficiali: Kyvag dal 1° in attacco. Floe guida le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si riparte col 'classico' Roma-Juventus. Milan in casa del Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?