Torino, Baroni: "Lavoriamo per togliere i blackout. Zapata? Può partire dal 1'"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:54Serie A
Emanuele Pastorella

14.15 - Marco Baroni presenta Torino-Milan, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A in programma lunedì alle 20.45 al Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.33 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Vedremo un Toro senza blackout?
"Ci stiamo lavorando di singoli e di squadra, credetemi. Ricerchiamo la continuità, vogliamo togliere disattenzioni individuali: è il lavoro che ci porta a colmare le lacune. Il Milan è una grande squadra, ma non voglio relegare al fatto che solo contro le grandi squadre ci siano attenzioni"

Zapata giocherà dal primo minuto?
"Sicuramente...Zapata doveva essere della partita a Lecce, la scelta è stata condizionata dal fatto che non avevo una prima punta e veniva da una gara in cui aveva giocato dall'inizio. Giorno dopo giorno sta trovando la miglior condizione, è probabile ma devo ancora valutare in virtù della durata della partita"

Come sta Anjorin?
"Ha bisogno di trovare una condizione, la sta cercando e trovando. E' disponibile al 100%, sto facendo valutazioni sul suo impiego. Dal primo minuto? Non lo escludo..."

Avete capito cosa non è andato a Lecce e in settimana ha avuto le risposte che cercava?
"Dobbiamo lavorare e migliorare negli ultimi metri sia in fase offensiva sia difensiva. E' quel metro e quel pallone che fa la differenza, non puoi essere attento su nove palloni e uno perché è quello che poi paghi. C'è stato l'errore finale dal dischetto, ma la squadra è rimasta in piedi e ha provato a riprendere il risultato. Dobbiamo ripartire da lì, il lavoro che svolgiamo è all'interno del miglioramento negli ultimi metri"

Si aspetta di più da Ngonge?
"Certo, ma anche lui sa di poter dare di più. Non era in perfette condizioni quando è arrivato, si è trascinato un po' la pubalgia e ora ne è uscito. Da lui cerca la continuità di giocata e di presenza all'interno della gara, hai la percezione che possa fare qualcosa di importante. Deve migliorare sulla costanza di rendimento, ci stiamo lavorando e può ritrovare la miglior condizione"

C'è possibilità di recuperare Ismajli, Ilic e Simeone? Ha chiesto rinforzi in difesa per gennaio? E potete passare a quattro?
"Il confronto con il direttore è costante, il mercato è lontano e guardo a chi c'è. Penso a recuperare Ismajli: non siamo riusciti ad averlo, ma sono convinto che per la prossima si apra uno spiraglio. E lo stesso discorso è per Simeone, siamo a 21 giorni dall'infortunio e sarebbe stato rischioso. Dobbiamo lavorare forte su questi ragazzi. Non escludo niente, si vedranno le necessità da affrontare. Eravamo consapevoli delle assenze di Coco e Masina per la Coppa d'Africa, le affronteremo insieme"

Si può posticipare la partenza dei giocatori in Coppa d'Africa?
"Non credo. Poi la durata dipenderà dal percorso della nazionale"

Come mai non sta più giocando Ilkhan? E Ilic come sta?
"Ilic sta lavorando forte, anche se non è ancora in gruppo: ha fatto un lavoro personalizzato spingendo molto. Ilkhan è giovane e sta lavorando, è un centrocampista e potrebbe anche fare l'interno. Valuterò...In queste settimane l'ho più attivo e voglioso, se dà segnali importanti prendo in considerazione tutti. A San Siro diedi fiducia al ragazzo perché se lo era meritato. Lo sto vedendo bene, non è escluso che giochi"

Al Toro darebbe un voto sul 4 o sul 5?
"Non sono abituato a valutare come voti. Siamo alla ricerca di costanza e continuità che avevamo trovato per sei gare anche contro avversari importanti. Più che partite, sono stati minuti o situazioni che mettono in difficoltà anche me. Contro il Como fino al 70' eravamo in partita, è incredibile ma ci sono dei minuti che la squadra non può permettersi. Anche la squadra ne è consapevole"

Tornando a metà luglio, qual è il rimpianto più grande? Ci sono lacune anche dal mercato...
"Nel nostro lavoro, il rimpianto è non aver dato tutto ciò che potevi. Se guardo indietro, perdo tempo e la strada. Guardo avanti e con convinzione insieme a staff, squadra e società. Siamo consapevoli di questo passo falso, sono relegati a passaggi a vuoto che non possiamo permetterci. Servono 100 minuti di grande attenzione"

Però fa impressione che in vent'anni questo sia il Toro peggiore dopo Giampaolo e con la peggior difesa
"Nelle difficoltà o ci si sgretola o ci si rafforza. Sono abituato a cercare di rinforzarmi, spingendo di più insieme alla squadra"

Ha parlato con Asllani?
"In allenamento ha sempre calciato bene i rigori, non è il primo che calcia. Il fatto che abbia voluto presentarsi in conferenza stampa è apprezzabile, la responsabilità è mia che faccio i rigoristi. Lui voleva batterlo già la gara prima ma c'era Vlasic che era primo rigorista. Hanno sbagliato grandissimi campioni anche in altre competizioni, Asllani deve stare sereno e sta crescendo. Deve dare di più senza farsi condizionare dal rigore"

Qual è la lista dei rigoristi?
"Vlasic e Asllani primi, poi con l'Atalanta feci battere Zapata perché mi sembrava giusto. Lo scorso anno si sono alternati Zapata e Adams...Domani attacco la lista in spogliatoio ma dentro, non fuori"

Qual è la chiave per accendere Casadei?
"Sta facendo un percorso e lo sta portando avanti dall'anno scorso. Ha addosso tante partite e non è abituato, sa le sue aree di miglioramento. A Lecce non è ha centrato la partita, ma ci può stare: tutti abbiamo grande fiducia in lui, per la disponibilità che ci dà sono convinto che siano passaggi che ci possono stare"

Ore 14.54 - Termina la conferenza stampa di Baroni

